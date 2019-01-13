وظائف شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم تطوير قنوات الدفع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

. خبير تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية)، ويفضل درجة الماجستير.

. مشرف تصميم المنظمة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)