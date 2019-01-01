2019 سنة جادة.. صفقات ضخمة مرتقبة بسوق السعودية

المواطن - الرياض

قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية: إن العام الحالي سيشهد تغيرات يجب أن تحدث في سوق الأسهم السعودية، وستجعل من 2019 سنة جادة في التغييرات في هذه السوق.

وأضاف أبو جامع، في حواره إلى قناة “العربية”، أن جذور هذه التغييرات متمثلة بصفقات اندماجات واستحواذات كبرى قيد الدراسة منها على سبيل المثال ترقب الاندماج بين بنكي “ساب” و”الأول” ومباحثات “الأهلي التجاري” مع “الرياض” بالنسبة للقطاع البنكي.

وفي شركات البتروكيمياويات أشار أبو جامع إلى ترقب اندماج بين “الصحراء” و”سبكيم”، بجانب خطط استحواذ “أرامكو” على “سابك” والتي ربما يرى النور بعضها خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر أنه “لابد أن تحدث اندماجات كثيرة في سوق السعودية، فلدينا تشعب بالشركات وتطابق في نفس الخدمات الموجودة في قطاعات كثيرة منها التأمين والأسمنت والخدمات”، داعيًا الشركات إلى “التفكير بالاندماج للمصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة”.