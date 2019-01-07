المواطن - الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء 7 حقائق عن إزالة الشعر بالليزر.

وأوضحت الغذاء والدواء أن إزالة الشعر بالليزر يدمر الشعر داخل البصيلات بالحرارة، وتكون فعاليته أكبر على البشرة الفاتحة والشعر الغامق والسميك.

وتستمر نتائج إزالة الشعر بالليزر أسابيع أو أشهرًا فهي بالعادة ليست دائمة، كما يمكن استخدام المخدر الموضعي باستشارة المختص لتقليل الألم.

ويفضل حلاقة الشعر قبل يوم من موعد الجلسة، ويفضل عدم التعرض للشمس لحساسية الجلد.

وسلطت الغذاء والدواء الضوء على بعض أعراض إزالة الشعر بالليزر الجانبية، ومنها التقرحات وتغير لون البشرة وتورم واحمرار وندوب.