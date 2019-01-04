911 يحذر من تدني الرؤية على 3 طرق بسبب الرياح والأتربة

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الرياح المثيرة للغبار على أجزاء من طريق الطائف – الرياض وطريق رنية – الخرمة وطريق الطائف – الباحة.

وشدد 911 على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، بينما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.