الإسكان التنموي وبنيان يسلمان دفعة جديدة من المساكن في جدة

المواطن - جدة

سلم برنامج “الإسكان التنموي” التابع لوزارة الإسكان وجمعية بنيان الخيرية دفعة جديدة من المساكن للأسر الأشد حاجة بمحافظة جدة، حيث تمثل هذه الدفعة جزءا من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج للجمعية ضمن اتفاقية الشراكة التي أبرمها الطرفان في وقت سابق.

وأشار المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري بوزارة الإسكان مازن بن محمد الداود إلى أن الوزارة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، مضيفاً “أن الإسكان التنموي يسعى من خلال شراكته مع الجمعيات لتقديم نموذج عملي لتسريع توفير خدمات إسكان ذات قيمة اجتماعية مضافة تترك أثرا إيجابيا مستداما في المجتمع، وأن أهمية الشراكة مع الجمعيات الأهلية كونها الأعرف بتفاصيل وظروف الأسر”.

وأكّد الداود على أهمية تكامل القطاع غير الربحي وكذلك القطاع الخاص مع الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية، لتمكين الأسر الضمانية الأشد حاجة من الحصول على السكن الملائم، والوصول إلى النتائج التي تخدم المجتمع في وقت أسرع، منوهاً بالدور الذي تبذله الجمعيات حالياً لتعزيز العمل التنموي في قطاع الإسكان.

وأبدى المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري بوزارة الإسكان تقديره لما تقوم به جمعية “بنيان” من دور بارز ونشاط ملموس بمساعدة الأسر المستحقة، مؤكداً أن هذه الشراكة تعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الحكومي، والقطاع غير الربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم المواطنين، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهتها، أعربت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية تركية الفارس عن شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في المقام الأول، ولوزارة الإسكان على الدعم الذي تجده الجمعية من الوزارة، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة الإيجابية والدور الكبير لها لتمكين الجمعية من القيام بدورها الخيري الفاعل تجاه مستفيديها، بما يكفل لهم حياة معيشية كريمة وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أبرم اتفاقية مع جمعية بنيان لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة ممن ترعاهم الجمعية، وتم خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الدفعات ضمن هذه الاتفاقيات في الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجدة، كما أن البرنامج عقد العديد من الشراكات مع برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وسلم خلال دفعتين عدداً من الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة الجاهزة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع مجموعة سامبا المالية.