العدد الجديد من “المواطن ديجيتال”.. ولي العهد في الهند اليوم.. استثمارات كبرى تدعم الرؤية

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع الجولة الآسيوية التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعنونت الصحيفة مانشيت العدد الجديد بعنوان “فاز بقلوب الشعب الباكستاني”، وتقرير عن زيارة الهند بعنوان “ولي العهد في الهند اليوم استثمارات كبرى تدعم الرؤية”.



وتضمن العدد الجديد الكثير من المواضيع المهمة منها “الرئيس الباكستاني يقلد الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام في باكستان”، ومن مواضيع العدد الجديد “ولي العهد: العلاقات مع باكستان نموذج يرتكز على مبدأ التضامن الإسلامي”.

ومن مواضيع العدد الجديد المهمة أيضاً “تعرف على قصة المركبة التي أقلت ولي العهد لمقر رئاسة الجمهورية الباكستاني”.

وتقرأ أيضا في العدد الجديد من “الموطن ديجيتال “عمران خان لـ ولي العهد: لو خضت الانتخابات الباكستانية ستحصل على أصوات أكثر مني”.

ومن مواضيع العدد الجديد: “السعودية لا تنسى.. مَن هو فرمان علي خان الذي وجه الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مستوصف باسمه؟”.

لتحميل العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، يرجى الضغط على الرابط التالي (هنا).