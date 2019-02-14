باكستان تستعد لاستثمارات قياسية خلال زيارة محمد بن سلمان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد وزير النفط الباكستاني، غلام ساروار خان، أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم الأمور الحيوية التي تسعى بلاده الاستناد إليها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال خان خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الاستثمار الأجنبي أمر حيوي بالنسبة لباكستان المزدهرة”.

وتابع خان تغريدته، قائلًا: “سيجلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استثمارات قياسية في قطاع النفط والغاز”، وذلك في إشارة إلى التعاون المنتظر بين الجانبين خلال الزيارة التاريخية لولي العهد يون السبت المقبل.

ومن المرجح أن توقع باكستان على عدد من صفقات الاستثمار، بما في ذلك بناء مصفاة تكرير بمليارات الدولارات في مدينة جوادر الساحلية، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان.

وتعكف باكستان على الاستعداد للزيارة بشكل كامل خلال الساعات الماضية، وذلك عن طريق مراجعة الملفات والصفقات التي سيتم طرحها على ضيفها التاريخي خلال الزيارة المرتقبة للبلاد.

وفي السياق ذاته، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والاستثمار في باكستان رزاق داود، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد ستشهد التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن.

وقال داود، الذي بدا متفائلًا للغاية بشأن الاهتمام الشديد الذي أظهره المستثمرون السعوديون في باكستان: “من المحتمل جداً أن يتم التوقيع على اتفاقية لإقامة منشأة نفطية بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات مؤجلة خلال الزيارة”.

وحسب تقارير إعلامية باكستانية، ستطلب إسلام آباد من السعودية المشاركة في خصخصة محطتين لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من ملياري دولار، وذلك رغم أن المملكة أبدت في وقت سابق اهتمامًا بشراء تلك الوحدات فقط بموجب اتفاق بين الحكومة.