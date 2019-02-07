تركي آل الشيخ يرصد 20 مليون ريال للمواهب السعودية.. هنا رابط التسجيل

المواطن - الرياض

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية “تحديات الترفيه”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية.

وكشف آل الشيخ عن رابط البرنامج الذي يمكن للجميع التسجيل من خلاله (هنا)

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة. كما سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

وسيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدي ببرامج تدريبية لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و 300 ألف ريال للمركز الثاني، و 200 ألف ريال للمركز الثالث.

وتأتي فئات “تحديات الترفيه” العشرين على النحو التالي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كرتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفّة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات. بالإضافة إلى إتاحة الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية لم تكن ضمن الفئات المتاحة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بدء استقبال المشاركات من اليوم الأربعاء 6 فبراير إلى 30 أبريل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، فيما ستكون مرحلة التقييم والترشيح في الفترة من 1 مايو إلى 31 يونيو، في حين ستبدأ عروض الأداء الحية والتحكيم في 1 يوليو وتستمر إلى 31 أغسطس، يلي ذلك مرحلة التصويت التي تنطلق في الأول من سبتمبر حتى نهاية الشهر، ثم يتم إعلان الفائزين والاحتفال بهم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019.

الجدير بالذكر أن جميع الشروط والأحكام وحقوق النشر المتعلقة بالمشاركين وأي استفسارات أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.