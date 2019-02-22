تطور وخدمة طبية متميزة في مركز المنسك الصحي المناوب

المواطن - عسير

أشاد مواطنون بمركز الرعاية الأولية بالمنسك، الذي يضم عيادتين للعمل على مدار 24 ساعة كطوارئ، وتؤديان عملهما على أكمل وجه، مبدين رغبتهم في تطوير المركز؛ لأنه يغطي مساحة جغرافية لأحياء شرق وجنوب أبها.

ووجه المواطن غرمان الشهري الشكر إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد عسيري، على خطوة ضم العيادتين للعمل بهدف التخفيف من الضغط الحاصل على مستشفى عسير المركزي.

وقال الشهري: إنه أحد سكان حي المروج وراجع مركز الرعاية الأولية بالمنسك مساء يوم أمس الخميس، بابنته ووجد أن المركز تطور بشكل ملفت للأفضل، وهو ما أعاد الثقة لكل مواطن بخدمات الشؤون الصحية بالمنطقة، خاصةً مع قرار مناوبتها خلال 24 ساعة لتخفيف الضغط على مستشفى عسير المركزي وتقديم خدمات صحية أسهل وأقرب لكل حي.

وقدم الشهري شكره إلى الطاقم الطبي والإداري بالمركز على حسن التعامل والإنجاز.