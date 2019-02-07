دورات مكثفة في هيئة السياحة لتطوير قدرات قياداتها الشابة

المواطن - الرياض

في إطار مشروع تطوير وتأهيل قيادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقدت هيئة السياحة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، دورتين تدريبيتين إحداهما تتعلق بكيفية الاتصال مع الرؤساء والمرؤوسين وأخرى لتطوير إدارة المشاريع التي تعكف عليها الهيئة في جميع مناطق المملكة.

وتعتبر هذه الدورات، بداية لانطلاق مشروع تطوير وتأهيل قيادات الهيئة للصف الثاني والثالث والرابع، وتهدف الإدارة العامة للموارد البشرية من اكتشاف المواهب القيادية وتأهيلها قيادياً متخصصاً ومن ثم تمكينهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل، ويعتبر البرنامج استمراراً لمشروع “بديل”، وهو من أهداف الهيئة الاستراتيجية والمتمثلة باستثمار الكوادر البشرية الشابة ليصنعوا الفرق ويسهموا في تطوير مجال السياحة ونهضة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتأتي الدورة الثانية والمتعلقة بـ”إدارة المشاريع” (PMP)، كإحدى المبادرات بين مكتب المشاريع والإدارة العامة للموارد البشرية، والهدف منها تدريب وتأهيل مديري المشاريع الحاليين بالمعرفة الكافية والأساسية في مجال إدارة المشاريع التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال مراحل المشروع المختلفة، حيث سيتم عقد ثلاثة برامج تدريبية تتم من خلال اختيار مديري المشاريع الأكفاء وتدريبهم على برنامج مكثف ليكونوا جاهزين للحصول على رخصة مدير مشروع معتمد.