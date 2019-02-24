ريما سفيرة للمملكة لدى واشنطن .. رسالة للعالم في توقيت استراتيجي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

رأت وكالة الأنباء الأميركية أسوشيتد برس، أن تعيين الأميرة ريما بنت بندر في منصب سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحمل رسالة واضحة إلى العالم أجمع عن التطورات التي تتسارع وتيرتها على المستوى الاجتماعي داخل المملكة.

وقالت الوكالة الإخبارية الأميركية، إن الأميرة ريما تمتلك تاريخًا طويلًا من العيش داخل المجتمع الأميركي وفهم توجهاته وسياساته، وهو الأمر الذي سيكون هامًا في تعامل المملكة مع الولايات المتحدة ومؤسساتها خلال الفترة المقبلة.

الأميرة ريما بنت بندر التي درست في أميركا والمعروفة في المملكة بأعمالها الخيرية، عاشت في الولايات المتحدة أثناء فترة وجود والدها على مدى 20 عامًا كسفير للمملكة بواشنطن، كما خدم والدها أيضًا كرئيس لجهاز الاستخبارات في البلاد.

وكتبت الأميرة ريما عبر حسابها على موقع تويتر بعد تعيينها: “سأعمل بإذن الله لخدمة بلدي، وزعمائه وجميع أبنائه، ولن أدخر جهدًاً لتحقيق هذه الغاية”.

وأبرزت أسوشيتد برس توقيت تعيين الأميرة ريما بنت بندر في منصب سفير الملك سلمان بالولايات المتحدة، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تصل خلاله جهود الرياض في توسيع نطاق مشاركة المرأة إلى ذروتها، مشيرة إلى أن تعيين الأميرة ريما يتواكب مع التوجهات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المستوى الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بالمملكة.