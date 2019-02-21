سند محمد بن سلمان للزواج يوضح حالات مطابقة البيانات بناءً على وقت التقديم

المواطن - الرياض

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان حالات التحقق من البيانات عند التقديم لمبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأفاد سند محمد بن سلمان أن في حالة التقديم قبل يوم 10 يناير يتم إشعار المتقدم بالمطابقة أو يتم إشعاره بعدم المطابقة.

أما في حالة التقديم بعد 10 يناير فأوضح أنه جارٍ مطابقة البيانات للمتقدمين، وبالنسبة للتقديم بعد 10 فبراير فتجري المطابقة وسيتم إشعار الشخص ضمن الدفعة المقبلة.

يذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.