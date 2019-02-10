شاهد الفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يطلع على عرضٍ لمنتجع شرعان في العلا

المواطن - العلا

نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان وهو يطلع على عرضٍ لمنتجع شرعان في محافظة العلا الذي يضم أجنحة فندقية، ومنتجعًا صحيًّا، وموقعًا لعقد القمم، يندمج فيه البناء بالطبيعة بشكل متأصل في إرث المنطقة.

وتم خلال العرض استعراض ما سيضمه المنتجع من أجنحة ووحدات فاخرة، ومنتجعًا صحيًّا، وموقعًا يضم الوسائل التقنية للمناسبات والمؤتمرات، ومن المتوقع الانتھاء من تشييد المنتجع بحلول عام 2023.

وتناول العرض ما يتميز به المنتجع من الطبيعة الفريدة من نوعھا إذ ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة، ويستلھم أفكاره الإبداعية منھا، والذي بدوره سيضع العلا في واجھة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أنه جاري العمل على وضع الخطط لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح باب الاستثمار في تطويره.

وتسعى الھيئة الملكية لمحافظة العلا لإقامة هذا المنتجع الفريد من نوعه في جبال العلا الشامخة مستوحى من مملكة الأنباط، وذلك ضمن إطار “رؤية العلا” التي تسعى من خلالھا إلى تطوير العلا كمقصد منشود للزوار من كافة أنحاء العالم، حيث يعد ھذا المنتجع الانطلاقة الأولى لمجموعة من المنتجعات والفنادق المميزة في المنطقة.

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء وتشكيلات صخرية متميزة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعد العلا من عجائب العالم العربي القديم، وتقع ضمن حدودھا الحجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والذي يعد العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط.

وتعمل الھيئة الملكية لمحافظة العلا على مشاريع مستقبلية لتطوير مراكز للزوار في المواقع الرئيسية الثلاثة: الحجر، وجبل عكمة، ودادان وتھيأتھا لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم.