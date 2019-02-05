فيديو.. وصية وزير العمل للباحث عن الوظيفة : فكر كيف تصبح رائد أعمال

المواطن - الرياض

شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي على حاجة المملكة للمزيد من رواد الأعمال في كافة القطاعات.

ودعا الراجحي خلال إطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم الشباب إلى البحث عن الطريقة التي تمكنهم من أن يصبحوا رواد أعمال بدلا من أن يصبحوا موظفين.

وقال الراجحي فور تخرج الشاب يكون تفكيره متجها نحو الحصول على وظيفة، لافتًا إلى أن التفكير الصحيح يجب أن يكون كيف نصبح رواد أعمال.

يذكر أن مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمن 9 خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.

