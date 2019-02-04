مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى حضرموت

المواطن - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات إيوائية تشمل 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط تزن 11 طنًا و20 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

من جهة أخرى قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي و تشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدمًا، تزن 105 أطنان .

وتزن الدفعة الأولى 60 طنًا فيما تزن الدفعة الثانية 45 طنًا من مواد الغسيل الكلوي.

وتأتي هذه الشحنة في إطار الخطوات التي يقوم بها المركز للبدء في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع خلال الأشهر القليلة القادمة.