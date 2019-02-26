مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان نجل مدير صحة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تقدم محافظ صامطة بجازان، أحمد عبدالله زعلة، والمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، ووكيل محافظة الطوال جابر بن محمد عواف جموع المشيعين عصر اليوم للصلاة على نجل مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي، وذلك بقرية النجامية التابعة لمحافظة الطوال مسقط رأس النجمي.

وعقب الصلاة شيع الأهالي الفقيد إلى مقبرة القرية.

من جانبه، قدم زعلة والأحوس تعازيهما الحارة للدكتور عبدالله النجمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشارك في صلاة الجنازة والتشييع وكيل محافظة صامطة مصطفى قحل، ووكيل محافظة الطوال جابر عواف، ومدير عام فرع الرئاسة العلمية للبحوث والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله علي حمدي، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية وجمع غفير من الأهالي.