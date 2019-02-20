مليونا سائح محلي يضخون 1.5 مليار ريال في إجازة منتصف العام

المواطن - الرياض

جذبت السياحة الداخلية في مناطق المملكة المختلفة، أكثر من مليوني سائح محلي خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، حيث قدر إنفاقهم بحوالي 1.5 مليار ريال، بمتوسط إنفاق 744 ريالاً للشخص الواحد بالرحلة.

وكشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حول حجم الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ، أن قيمة إنفاق السياح القادمين من خارج المملكة والذين قدر عددهم بـ 375 ألف سائح خلال الإجازة بلغت 1.7 مليار ريال، بمتوسط إنفاق 4.448 ريالاً للشخص الواحد بالرحلة.

وأفاد التقرير، أنه تمت التغطية الإحصائية من قبل (ماس) خلال فترة الإجازة لمهرجان رالي حائل الدولي حيث بلغ عدد الزوار 196 ألف، ومهرجان جازان الشتوي الذي زاره 18,343، ومهرجان ربيع بريدة بمنطقة القصيم ووصل عدد زواره إلى 126,116، إضافة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” بمنطقة الرياض وقدر عدد الزوار لواحة السياحة التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمقر الجنادرية 283,163 خلال فترة الإجازة.

وأوضح تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى بمعدلات أداء فنادق المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام بنسبة 75.9% في جهة إشغال الغرف بمتوسط سعر للغرفة 369.3 ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بنسبة 71.7% ومتوسط سعر للغرفة 356.7 ريال، ثم منطقة الرياض 69.5% بمتوسط سعر للغرفة 378.9 ريال.

فيما أظهرت مؤشرات الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ، أن منطقة الرياض تربعت على صدارة قائمة معدلات إشغال الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال الإجازة بنسبة وصلت إلى 73.3% ومتوسط سعر للغرفة 323.2 ريال، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة (68.6%) ومتوسط سعر للغرفة (315.7) ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 66.1% ومتوسط سعر للغرفة 255.8 ريال.

يشار إلى أن الرحلة السياحية هي مصطلح يعنى به الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية.