واس تنقل بدء خطة إدراج الصينية كمقرر دراسي في المملكة باللغة نفسها

المواطن - الرياض

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بدء خطة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المملكة باللغة الصينية.

وسعيًا لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الإستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، فقد تم الاتفاق خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.