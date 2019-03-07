أسماء أريان زوجة طلال آل ثاني : نظام الحمدين حاول إجبار زوجي على توقيع إقرار بأنه مختل

المواطن - الرياض

روت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني تفاصيل تجريد النظام القطري لعائلتها من حقوقها.

وكشفت أسماء أريان في ندوة أقيمت اليوم في جنيف تفاصيل معاناة زوجها الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني على يد النظام القطري.

وقالت إن نظام الحمدين قد زج بزوجها في السجن لمدة 25 عاماً وتمت إهانتها هي وأطفالها الذين لم يعاملوا كما يُعامَل أبناء آل ثاني.

وتابعت : حكومة الدوحة لم تقدم لي ولأبنائي أي مساعدة مالية أثناء سجنها الشيخ طلال.

وقالت أسماء أريان زوجة إن نظام قطر حاول إجبار زوجها على توقيع تصريح أنه مختل عقلياً مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت أن النظام القطري احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة في السجن نفسه مع زوجها.

وأردفت : “كنا مضطرين للعيش دون أي شيء، وسط منزل مليء بالحشرات معد لعمال اتحاد الكرة.. بدأ أولادي في المعاناة خلال هذه الفترة، حيث واجهوا أمراضا كثيرة وتم منعهم من الحصول على المساعدات الطبية”، مشيرة إلى أن المنزل لم يكن يحتوي على مكيف هواء رغم أن درجة الحرارة كانت تناهز 50 درجة.

وذكرت أسماء أريان أنها وأولادها عوملوا من طرف النظام بـ”كل كره ودون عناية فقط لأنهم أبناء الشيخ طلال”.

وكشفت أن حفيد مؤسس الدولة القطرية تعرض للسجن لأنه طالب بحقوقه، مضيفة: “التعبير عن الحقوق في قطر يعتبر جريمة. والدعاية القطرية عن الاعتناء بالشباب والتسهيلات المقدمة لهم كاذبة”.