إنفوجرافيك “المواطن”.. المملكة ومحاربة الإرهاب.. جهود مستمرة وخطوات استباقية

المواطن - الرياض

جهود المملكة في محاربة الإرهاب مثال يُحتذى به في العالم أجمع، ودليل ذلك الأمن والأمان الذي تحياه المملكة بفضل الجهود المستمرة والخطوات الاستباقية في وأد العنف والتطرف والإرهاب في المهد.

المستوى المحلي

فعلى المستوى المحلي تمثلت جهود المملكة في محاربة الإرهاب، في تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية، معنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية وغير الأمنية.

بالإضافة إلى وضع قيود مشددة على صناعة واستيراد وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية، وأيضا التعامل مع مرتكبي الجرائم الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية.

المستوى الخليجي

أما على مستوى العمل الخليجي والعربي المشترك، ففي عام 2002 على سبيل المثال وليس الحصر، تبنت المملكة إقرار الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون لمكافحة التطرف.

وكذلك تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الخليجية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، كما دعمت المملكة العديد من القرارات التي أصدرها مجلس وزراء الداخلية العرب الهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية.

المستوى الدولي

وعلى المستوى الدولي قدمت المملكة عدة مبادرات في هذا الصدد أبرزها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 2005م.

وعام 2015 تبنت المملكة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي يضم 41 دولة إسلامية، كما انضمت المملكة وصادقت على الاتفاقيات الستة عشر لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.