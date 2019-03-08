ابتسامة تهاني المنيع تُجبر القاضي على إسقاط المخالفات

المواطن - الرياض

أعفى القاضي في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية فرانك كابريو، طالبة سعودية من مخالفات سير في مقطع فيديو لقي رواجًا وإشادة كبيرة بابتسامتها وهدوئها خلال المحاكمة التي انتهت لصالحها.

ما الحكاية؟

والقضية باختصار أن وقوف سيارة الطالبة السعودية تهاني المنيع في المكان الخاطئ عدة مرات تسبب في إنفاذ 6 مخالفات قيمة كل منها 25 دولارًا، بالإضافة إلى 200 دولار غرامات، وفي المحكمة شرحت تهاني للقاضي أنها لم تحظَ بمرآب أو موقف خاص، وأنها أوقفت السيارة مرة قرب منزلها ومرة أخرى في الجامعة فتمت مخالفتها.

ورد القاضي: سألغي الغرامات على التأخير في دفع المخالفات، وقيمة المخالفات مع الغرامات 350 دولارًا، وسأخفض قيمة المخالفات الأصلية من 150 دولارًا إلى 75 دولارًا، أليس ذلك جيدًا؟!

كما مازح القاضي الطالبة السعودية المبتسمة بالقول: إن عليها الإشادة بالنظام القضائي في مدينته؛ حيث حصلت على التخفيض، لترد تهاني أنها واجهت مشاكل في المدينة، فهي ركنت سيارتها في موضع المخالفة خوفًا بعد أن تم كسر شباكها من قبل، ولا تعلم إن كان الفاعلون سكارى أم ماذا، وبعد أن قالت هذا قرر القاضي إعفاءها تمامًا من المخالفات والغرامات؛ لأنها دفعت ثمن الزجاج المكسور.



انتشار وردود أفعال:

وانتشر فيديو محاكمة تهاني بشكل سريع بعدما وضعته المحكمة على صفحتها، ولم تكن تهاني تعلم أنه قد يوضع على الإنترنت ليشاهده الناس، بحسب تصريح لها، لكنها فوجئت بردود الأفعال المؤيدة لردوها وأيضًا مشيدة بالقاضي “الإنسان”.

من هي تهاني المنيع؟

وتهاني المنيع، بحسب ما ذكرت في المحاكمة، تدرس هندسة الشبكات في جامعة “جونسون أند ويلز”، ومبتعثة منذ 5 سنوات.

أول تعليق من تهاني المنيع:

وقالت تهاني المنيع (25 عامًا) خلال مداخلة لها ببرنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي: إنها ارتكبت 6 مخالفات، قيمة كل واحدة منها 25 دولارًا، ما يقارب 90 ريالًا سعوديًّا، والمخالفة المرورية كانت بسيطة، وتتعلق بموقف السيارة؛ إذ كان من المفترض ألا تقف أمام المنزل، مضيفةً أن بسبب تأخرها في الدفع تضاعفت قيمة المخالفات إلى ما يقارب 1200 ريال، وكانت ملزمة بالذهاب للمحكمة نافيةً علمها بوجود تصوير أثناء محاكمتها.

وتابعت أنها توقعت وجود الكاميرات أثناء الجلسة في المحكمة لأسباب توثيقية وأمنية، ولكنها فوجئت بأن مقطع الجلسة نُشر في قناة أمريكية، وتم ترجمته للعربية وانتشر بعد ذلك على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.



نصيحة ذهبية:

ووجهت المبتعثة تهاني المنيع نصيحة ذهبية للمبتعثين الذين يدرسون خارج المملكة؛ وهي أن كل شخص يجب أن يجتهد ويتوكل على الله ويشعر بالتفاؤل دائمًا وسيجد الخير.