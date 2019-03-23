البرازيل ضد بنما .. السيليساو يتعادل ويُقلق عشاقه

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البرازيل ضد بنما الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب وذلك في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أمريكا والتي تُقام صيف العام الجاري في البرازيل.

بدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد بنما بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب البرازيلي وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

ونجح المنتخب البرازيلي في إحراز الهدف الأول في مباراة البرازيل ضد بنما عبر نجم ميلان الإيطالي، لوكاس باكيتا في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل المنتخب البنمي سعيه بقوة وذلك من أجل إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من لقاء البرازيل ضد بنما، حيث نجح اللاعب أدلفو ماتشادو في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وحاول المنتخب البرازيلي البحث بقوة عن تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد بنما ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد بنما، حاول المنتخب البرازيلي العودة في المباراة وإحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للهجمات البرازيلية.

ويذكر أن مباراة البرازيل ضد بنما أقيمت على ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو البرتغالي بالأمس.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد بنما، كان النجم البرازيلي كاكا أشاد باللاعب لوكاس باكيتا نجم ميلان قائلًا بأن الأخير سيملك مستقبلًا مبهرًا مع المنتخب البرازيلي والروسونيري خلال الفترة المقبلة.

وشارك في مباراة البرازيل ضد بنما، اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي وفيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني.

كما شهدت مباراة البرازيل ضد بنما، مشاركة اللاعب إيدر ميليتاو صفقة نادي ريال مدريد الإسباني الجديدة مع المنتخب البرازيلي.