المملكة قادرة على إنجاز ما تعجز عنه الدول.. والأزمة الباكستانية الهندية الدليل

المواطن - الرياض

أكد تصريح وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، بشأن أداء المملكة دورًا هامًّا في تخفيف التوتر العسكري بين بلاده والهند، دور السعودية الهام في ضبط أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ وذلك لما تتمتع به من قوة تأثير لدى جميع الأطراف الدولية.

وعكس نجاح المملكة في تخفيف التوتر بين إسلام آباد ودلهي، دور الدبلوماسية السعودية المتقدم في شبه القارة الهندية بصفتها حليفًا إستراتيجيًّا وموثوقًا به للبلدين، وهو ما أكدته أيضًا زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أسابيع للبلدين.

وقال شوردي في تصريح لقناة “جيو نيوز” الباكستانية: إن المملكة حركت باقي الدول كدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لأداء دور في منع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع باكستان، وهو ما يشير إلى قدرة المملكة على إقناع أمريكا والإمارات بلعب أدوار موازية ومساندة يؤكد حضورها الفاعل في اتخاذ معالجات سريعة لإطفاء التوترات والأزمات الدولية.

كما بعث تأكيد وزير الإعلام الباكستاني على دور المملكة في تخفيف التوتر مع الهند، برسالة إلى كل دول العالم عن قدرة المملكة على القيام بما تعجز كثير من الدول عن القيام به، ليؤكد إرساء السلام في شبه القارة الهندية حرص السعودية على استتباب الأمن في تلك المنطقة التي تتقاطع فيها العديد من المصالح المهمة، سواء كانت تجارية أو اقتصادية تحقيقًا لرخاء واستقرار القارة.

وتأتي مبادرة السعودية في تخفيف حدة التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين، امتدادًا لمساعيها الخيرة التي تدعم من خلالها إرساء السلام والاستقرار في أي منطقة من مناطق العالم.

وكان وزير الإعلام الباكستاني قد قال: إن رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي لا يريد تخفيف التوتر مع باكستان ولم يتجاوب مع مبادرات السلام الباكستانية، ويحاول استغلال تصعيد التوتر مع باكستان لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات الهندية، مشيرًا إلى أن باكستان متحدة داخليًّا، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة الهندية رواية حكومة مودي التي فشلت في تقديم دليل واحد يؤكد بأن القوات الهندية قلت أكثر من 300 إرهابي في باكستان.

وتابع شودري أن الانقسامات الداخلية في الهند ستتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الهند.