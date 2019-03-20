اليوم هو الأخير في العقارب وغدًا يبدأ الربيع وموسم الحميمين

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن يوم غد الجمعة، يبدأ فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

وأضاف المسند أن خلال شهر الربيع يبدأ النهار في أخذ من حصة الليل من (يولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ)، متابعًا أن اليوم هو الأخير في موسم العقارب وغدًا يبدأ موسم الحميمين.

وتابع: اليوم 20 مارس آذار قالوا بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار”.

في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحفر الباطن، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق الرياض، ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.