ضمك يعود بالثلاث نقاط من جدة.. وجمهوره يردد: فريقنا من قده؟!

المواطن - جدة

حقق فريق ضمك الأول فوزًا غاليًا وثمينًا، مساء أمس الثلاثاء، أمام مضيفه جدة بنتيجة 2/1، وجاءت المباراة والتي احتضنها الملعب الرديف بالجوهرة المشعة بجدة ضمن مباريات الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم جدة بهدف عن طريق كاينا في الدقيقة 22، قبل أن يعود ضمك في الشوط الثاني ويحرز هدفين عن طريق محمد الشهراني في الدقيقة 77، ومحمود بن صالح في الدقيقة 94.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 48 نقطة متمسكًا بالمركز الثاني، ومقلصًا الفارق بينه وبين المتصدر منافسه التقليدي أبها إلى نقطة واحدة فقط.