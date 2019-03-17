عشرات النصائح والإرشادات إلى النساء السعوديات من مركز الأميرة جواهر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الخبر

يسدي مركز الأميرة جواهر، عشرات النصائح والإرشادات إلى النساء السعوديات، بأهمية استثمار “العمل الإضافي” في زيادة الدخل، وتعزيز القدرات الشخصية، وذلك خلال إطلاق ديوانية المرأة الاقتصادية، مساء يوم الأربعاء المقبل بمقر المركز في الدمام، تحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتستضيف الديوانية، التي تدير الحوار فيها ميسون الدهام، مديرة عام مؤسسة maysoonlatform، كلا من أسماء الجعيب مديرة الموارد البشرية في مجموعة الجعيب، وعضو مجلس شباب وشابات أعمال الشرقية، وميساء الرويشد صاحبة أول مرسم مرخص بالسعودية canvas، للتركيز على أهمية نشر ثقافة العمل الإضافي، حيث سيتم تسليط الضوء على طاقات الأفراد وهواياتهم والتي يمكن توظيفها لنجعل من هواية النساء دخلًا إضافيًا يساوي دخلها الحالي أو أكثر، والتي تقدم مزايا عدة لطالب العمل وصاحب المنشأة على حد سواء من توفير رواتب وعمالة وما يترتب عليه، بالإضافة إلى زيادة مدخول الفرد لضمان رخاء العيش.

وسيتم إيصال هذا النقاش من خلال متحدثين ذوي خبرة في مجال الاقتصاد وتأسيس المشاريع، فيما سيصاحب اللقاء معرض لشركات يتم التواصل معها لتوفير وظائف بدوام جزئي.

وقالت مريد اليحيا مدير مركز الأميرة جواهر إن الديوانية تهدف إلى تعليم النساء السعوديات، إيجابيات العمل الإضافي، وأهميته وفوائده، سواء في تأمين دخل إضافي لهم، أو باعتباره حافزًا لهن على تطوير إمكاناتهن الشخصية وقدراتهن العملية، والتدرب على مجالات عمل جديدة، تكسبهن المزيد من الخبرات العملية.

ودعت اليحيا النساء إلى التعاطي مع الديوانية، والاستفادة منها قدر الإمكان.

يشار إلى أن الديوانية هي مبادرة شهرية تعنى بدعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه للمساهمة في رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه، وهي تعتبر حلقة وصل لسيدات الأعمال ورائدات الأعمال الصغيرة لتبادل الخبرات والمنافع، حيث صممت هذه المبادرة لاحتواء كافة شرائح المجتمع من النساء، بالإضافة إلى استعراض المنصات والاستراتيجيات التي تدعم المرأة في نشاطاتها الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها.