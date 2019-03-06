فيديو.. الإعلان الرسمي للموسم الأخير من Game of Thrones

المواطن - متابعة

حقق الإعلان الرسمي للموسم الجديد لمسلسل “صراع العروش” أو Game of Thrones ملايين المشاهدات، في زمني قياسي.

وتم نشر المقطع الترويجي لآخر موسم من المسلسل الشهير Game of Thrones أمس الثلاثاء، على موقع يوتيوب، وحقق أكثر من 15 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقال موقع “فايس” إن الإعلان الترويجي، البالغة مدته دقيقتين لمسلسل Game of Thrones لا يكشف الكثير من الأسرار عن الموسم الجديد، حيث اختارت الشركة المنتجة أن تطبع عليه الكثير من الغموض، لتشويق المشاهدين.



وذكر موقع “إكسبريس” أن تصوير مشاهد الموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones جرى في دول عدة، مثل كرواتيا وآيسلندا وأيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن عدد حلقاته لن يتجاوز 6.

وذكرت الشركة أن عرض الموسم الأخير من Game of Thrones سيبدأ في أبريل المقبل، وبالتحديد يوم 14.

ويعد مسلسل Game of Thrones الذي نال عدة جوائز إيمي، الأكثر مشاهدة من بين الأعمال الخاصة، إذ يتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، وله ملايين المعجبين في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ عرض صراع العروش – Game of Thrones عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الفانتازيا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحصل على العديد من الجوائز، والمسلسل يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية أغنية من ثلج ونار للكاتب جورج أر أر مارتن.

ويشارك فى بطولة صراع العروش – Game of Thrones عدد كبير من النجوم هم، إميليا كلارك، ونيكولاي كوستر والداو، ولينا هيدي، وليام كونينجهام، وإسحاق هيمبستيد رايت، وميسي وليامز، ويعقوب أندرسون، وروري ماكان، وصوفي ترنر، وجويندولين كريستي.

كما يضم أيضًا صراع العروش – Game of Thrones كيت هارينجتون، وناتلي إيمانويل، وفلاديمير فورديك، وبيتر دينكلاج، ويوهان فيليب أسبايك، وكاريس فان هوتن، وإيان جلين، وألفي آلن، وجون برادلي، وكونليث هيل.