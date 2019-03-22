فيديو.. الرمالي في رسالة من 30 ثانية: ما هكذا التحضر.. اركدوا الله يصلحكم

المواطن - الرياض

وجه الإعلامي مسلّم الرمالي، عضو مجلس إدارة إعلاميون، رسالة أكد خلالها على أهمية الاعتزاز بالهوية والثقافة والدين والقيم العربية الأصيلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رسالة من 30 ثانية للي فاهمين أن التحضر هو الانسلاخ من هويتنا وقيمنا..! اركدوا الله يصلحكم”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: مؤسف ما نراه من البعض من سلوكيات غريبة، نصف الكلام بالإنجليزية، والنصف الآخر بالعربية، ما هكذا هو التحضر.

وأضاف أن الانتماء هو الاعتزاز بهويتك ولغتك ودينك وثقافتك وموروثك وتاريخك.

📌رسالة من 30 ثانية للي فاهمين أن التحضر هو الانسلاخ من هويتنا وقيمنا..!

اركدوا الله يصلحكم#وش_علمتك_الايام#يوم_الجمعه pic.twitter.com/kVj77pGSuN — مسلّم الرمالي (@MsalamAlrmali) March 22, 2019