فيديو.. الرمالي في رسالة من 30 ثانية: ما هكذا التحضر.. اركدوا الله يصلحكم

فيديو.. الرمالي في رسالة من 30 ثانية: ما هكذا التحضر.. اركدوا الله يصلحكم

2019/03/22
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الإعلامي مسلّم الرمالي، عضو مجلس إدارة إعلاميون، رسالة أكد خلالها على أهمية الاعتزاز بالهوية والثقافة والدين والقيم العربية الأصيلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رسالة من 30 ثانية للي فاهمين أن التحضر هو الانسلاخ من هويتنا وقيمنا..! اركدوا الله يصلحكم”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: مؤسف ما نراه من البعض من سلوكيات غريبة، نصف الكلام بالإنجليزية، والنصف الآخر بالعربية، ما هكذا هو التحضر.

وأضاف أن الانتماء هو الاعتزاز بهويتك ولغتك ودينك وثقافتك وموروثك وتاريخك.

 

 



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