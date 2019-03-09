فيديو.. معلمة تسحب طالبة من شعرها داخل فصل!

المواطن - متابعة

تحقق السلطات في ولاية فلوريدا، بعد انتشار لقطات مروعة عبر إنستجرام لمعلمة تسحب طالبة من شعرها في فصل دراسي.

وذكر موقع “ذا صن” أن المعلمة، التي لم يكشف عن اسمها، ظهرت في مقطع فيديو تمسك الطالبة من خصل شعرها وتسحبها بقوة، بينما تحاول الطالبة الهرب من يديها.

وأضاف أن المدرسة بدأت تحقيقًا داخليًّا، وأكدت أنه تم نقل المعلمة، فيما نشرت المدرسة بيانًا على الفيديو، أكدت فيه أنها على علم بالحادث وتحقق في الأمر، بالإضافة إلى ذلك تم إبلاغ الإدارة المعنية بالعائلات والأطفال، كما وجه مدير المدرسة الثانوية دعوة إلى الأسر لمناقشة الحادث، وقال: إنه تم نقل المعلمة من الفصل الدراسي في انتظار نتيجة التحقيق.

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