في تعميم للأمانات.. إلزام محطات الوقود في المملكة بوضع لوحات بالأسعار

المواطن - الرياض

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات الوقود الواقعة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بوضع لوحات كبيرة وواضحة تبين أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي في تعميم للأمانات بضرورة التزام مشغلي المحطات بتحديث أسعار الوقود على اللوحات بالتزامن مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

ومن المتوقع أن تضع محطات الوقود لوحات إلكترونية، ليسهل عليها تغيير الأسعار بصورة دورية كما يردها من وزارة الطاقة.