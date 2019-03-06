قبل عرضه في الدول العربية .. مفاجأة في Captain Marvel !

المواطن - متابعة

بدأت دور العرض العالمية عرض فيلم Captain Marvel من بطولة عدد من نجوم هوليوود، منهم بري لارسون، جود لو، صامويل الـ جاكسون، لى بيس، انيت بانينج، كلارك كريج.

وشهد فيلم Captain Marvel مفاجأة زادت من الإثارة حوله قبل عرضه في الدول العربية، حيث ذكرت تقارير أن أنجلينا جولي كانت ستُخرج الفيلم ولكنها طلبت 20 مليون دولار، ولكن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق ليخرجه آنا بودن.

قصة فيلم Captain Marvel

وتبدأ قصة فيلم Captain Marvel عندما تتحول كارول دنفر إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل، في الوقت ذاته تنجذب اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.

يذكر أن لارسون ستظهر بشخصية Captain Marvel مرة أخرى بأحداث الجزء الأخير من سلسلة Avengers: Endgame والتي تشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، بول رود، سكارليت جوهانسن، برادلي كوبر، ايفانجلين ليلي، كريس ايفانز، ومن المقرر طرح الفيلم في صالات السينما العالمية نهاية أبريل المقبل.

وبدأ العمل على الفيلم الخاص بشخصية Captain Marvel في عام 2016، ومثل جميع الأبطال، فإن القصة الخاصة باكتساب كارول لقوة Captain Marvel تقليدية بعض الشيء، فقد كانت ضابطة وطيارة في القوة الجوية الأمريكية وصديقة للبطل مار-فل المنحدر من عرق Kree – وهو نفس العرق الذي ينحدر منه Ronan، الشرير الذي ظهر في الجزء الأول من Guardians of the Galaxy.

وتعرّضت كارول أو Captain Marvel لحادث طيران في إحدى المرات، وهو ما أدى لتغير التركيبية الجينية للـ DNA الخاص بها وتم مزجه مع الـ DNA الخاص بمار-فل، مما أعطاها تلك القوة الخارقة.