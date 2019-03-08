موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

المواطن - الرياض
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن موعد إعلان نتائج الحركة وبعض الإحصاءات المتعلقة بالمتقدمين.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل الموافق السابع من رجب.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن موعد إعلان نتائج الحركة وبعض الإحصاءات المتعلقة بالمتقدمين.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل الموافق السابع من رجب.
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