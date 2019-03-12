هل فقدت هند صبري 7 من أسرتها في حادثة الطائرة الإثيوبية؟

المواطن - متابعة

بعد ساعات من الحادثة المأساوية التي تحطمت في إثيوبيا وأدت إلى مقتل 157 شخصًا، تداول البعض أنباء عن وجود 7 من أسرة هند صبري ضمن ضحايا الطائرة.

ما أدى إلى انتشار هذا الاعتقاد هو أن هند صبري كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر تنعى فيها الضحايا وذكرت 7 أشخاص، الأمر الذي أوحى للكثيرين أن ذويها من بين الضحايا.

وقالت هند صبري : اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي.

وتابعت: إنه حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل. أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

والمعروف أن هند صبري هي سفيرة برنامج الأغذية العالمي لمكافحة الجوع بالتالي هي تتحدث عن أسرتها المعنوية وليست الحقيقية، حيث تقصد أن الضحايا السبعة هم من زملائها في العمل.

وتوزع ضحايا الطائرة بين 33 دولة من بينهم مواطن سعودي إضافة إلى 6 مصريين بينهم امرأتان كما فقدت الصين 8 من مواطنيها فيما كانت كينيا هي الدولة الأكبر بحسب عدد الضحايا حيث قضى في الحادث 30 شخصًا من كينيا.

وتسبب الحادث في صدمة كبيرة أجبرت العديد من الدول على وقف تحليق طائرة بوينج من الطراز 737 ماكس لحين انتهاء التحقيقات خاصة وأن هذا الطراز حديث نسبيا وشهد عدة حوادث دامية.