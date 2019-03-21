هنا أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل الريال السعودي، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية.

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2171 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.6061 جنيه مصري

درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني

1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6912 جنيه سوداني

دينار جزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5709 دينار جزائري

دينار بحريني

1 دينار بحريني = 9.9481 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 316.1087 دينار عراقي

دينار أردني

1 دينار أردني = 5.2973 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني

دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.3539 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي

ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 400.5626 ليرة لبنانية

دينار ليبي

1 دينار ليبي = 2.7042 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3698 دينار ليبي

درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3920 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5508 درهم مغربي

ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3150 ليرة سورية

شلن صومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.2611 شلن صومالي

ريال عماني

1 ريال عماني = 9.7416 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري

1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

دينار تونسي

1 دينار تونسي = 1.2448 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.8033 دينار تونسي

ريال يمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7387 ريال يمني

أما العملات الأجنبية مقابل الريال فسجلت كما يلي:

دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

يورو

1 يورو = 4.2845 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2334 يورو

جنيه أسترليني

1 جنيه أسترليني = 4.9559 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2018 جنيه أسترليني