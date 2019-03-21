هنا أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل الريال السعودي، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية.
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2171 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.6061 جنيه مصري
درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي
جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6912 جنيه سوداني
دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5709 دينار جزائري
دينار بحريني
1 دينار بحريني = 9.9481 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 316.1087 دينار عراقي
دينار أردني
1 دينار أردني = 5.2973 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني
دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.3539 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي
ليرة لبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 400.5626 ليرة لبنانية
دينار ليبي
1 دينار ليبي = 2.7042 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3698 دينار ليبي
درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3920 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5508 درهم مغربي
ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3150 ليرة سورية
شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.2611 شلن صومالي
ريال عماني
1 ريال عماني = 9.7416 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري
دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.2448 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.8033 دينار تونسي
ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7387 ريال يمني
أما العملات الأجنبية مقابل الريال فسجلت كما يلي:
دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي
يورو
1 يورو = 4.2845 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2334 يورو
جنيه أسترليني
1 جنيه أسترليني = 4.9559 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2018 جنيه أسترليني