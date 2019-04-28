جهاز أشعة يتحول إلى سفرة طعام وصحة جازان تعلق!

المواطن - جازان

ردت صحة جازان على صورة متداولة يقال إنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام، وتحولت إلى “سفرة طعام”.

وقالت صحة جازان: إن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح؛ حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة، والجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي، وليس ضمن أجهزة المستشفى.

وشددت صحة جازان على اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.

وبينت صورة متداولة تناول الطعام على جهاز طبي للأشعة، وزعم البعض أنه في مستشفى أبو عريش العام.