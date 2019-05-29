أجفند يعلن بدء الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية بجوائز مليون دولار

المواطن - واس

أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، موضوعاً لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية 2019م، “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع”.

ودعا “أجفند” المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والوزارات والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمنظمات الأهلية الوطنية والأفراد وكل الجهات

العاملة في مجال التنمية في شتى أنحاء العالم، لترشيح المشاريع المؤهلة لنيل جائزة الأمير طلال الدولية 2019، التي تبلغ قيمتها 1,000,000 دولار أمريكي موزعة على فروع الجائزة الأربعة؛ جائزة الفرع الأول: ( 400,000 دولار أمريكي) مخصصة لمشاريع المنظمات الأممية أو الدولية والإقليمية، جائزة الفرع الثاني وقيمتها (300,000 دولار أمريكي) مخصصة لمشاريع الجمعيات الأهلية الوطنية ، جائزة الفرع الثالث وقيمتها (200,000 دولار أمريكي) مخصصة لمشاريع الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات

العامة) أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وجائزة الفرع الرابع وتبلغ (100,000 دولار أمريكي) مخصصة للمشاريع التي أسسها، مولها و/ أو نفذها أفراد.

يذكر أن المشاريع المؤهلة لنيل جائزة هذا العام هي المشاريع التي تسهم في تحقيق جميع أو بعض مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية 2030 “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي”.

وحدد “أجفند” 30 نوفمبر 2018م موعداً أخيرا لاستلام الترشيحات، وسيتم الترشيح للجائزة بزيارة الرابط: هنا، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع أجفند هنا.