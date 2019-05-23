صحة جازان تكشف سبب تسمم مريضة أبوعريش

المواطن - جازان

نفت صحة جازان ما تردد حول أسباب وفاة مريضة في مستشفى أبوعريش بسبب تسمم الدم نتيجة نقل دم ملوث لها مؤكدة أن ما حدث هو أحد المضاعفات التي قد تصيب مرضى الأنيميا المنجلية.

وقالت صحة جازان في بيان لها اليوم: إن المريضة كانت تعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية وقد حضرت المريضة إلى مستشفى أبوعريش العام وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيق في التنفس.

وأضافت: تبيّن أن حالات تسمم الدم أو الإنتان الدموى والمعروف علمياً بـ septecemia هي حالة مرضية تحدث عندما يصاب الإنسان بالعدوى في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية وتنتشر هذه العدوى لتصل إلى دم المريض المصاب وبالرغم من أن الإنسان في الحالات الطبيعية يقاوم هذا النوع من العدوى إلا أنه في حالات معينة ومنها ضعف المناعة كما هو الحال لمرضى السكري والأنيميا المنجلية فقد تتأثر هذه المقاومة ويصاب المريض بأعراض تسمم الدم رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق وحالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بالصدمة التسممية septic shock كذلك يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف أعضاء الجسم الحيوية فيما يعرف علمياً بـmultiple organ failure