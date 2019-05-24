ظرف طارئ يمنع وسيم يوسف من الظهور في ليوان المديفر

المواطن - الرياض

اعتذر الشيخ المثير للجدل وسيم يوسف إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات عن الظهور في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر بسبب ظرف طارئ دفعه إلى مغادرة الرياض إلى أبو ظبي قبل ساعات من بث البرنامج حسب قوله.

وقال وسيم يوسف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر : لظرف طارئ جداً أتوجه الآن من الرياض إلى أبو ظبي واعتذر من المحبين عن حلقة وسيم يوسف في ليوان المديفر لتنهال بعدها التعليقات المرحبة بهذا الغياب.

وقال أحد المغردين : وسيم يوسف يعتذر عن الظهور في ليوان المديفر لظرف طارئ .. شكرًا لهذا الظرف الطارئ.

وتابع عبدالعزيز القحطاني: جعل ظروفك الخاصة اللي تجعلك تفارقنا تزيد .. فرقاك مكسب وغنيمة.

وعلق صاحب حساب كيان مختلف بالقول: لا تعتذر ففراقك بُشرى وعيد أتانا قبل العيد، وليس لك بيننا من مُحبين، فنحن بلاد التوحيد وأتباع الكتاب والسُّنَّة.. التي لا تعترف بها أنت.

وقال طارق : مع كامل المحبة والتقدير والعرفان للظرف الطارئ في إشارة منه إلى سعادته بهذه المغادرة.

وتسبّب وسيم يوسف قبل عدة أشهر في حالة من الجدل حين انتقد صحيح البخاري وشكك في بعض ما جاء به.

وكتب وسيم يوسف في تغريدة له عبر حسابه الموثق على تويتر: منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء، ومعاداة لدين الله سبحانه .. يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى.

وأضاف وسيم يوسف أن نصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به.

ويُطالب وسيم يوسف دائماً بمراجعة كتب التراث ومن بينها صحيح البخاري، كما يطالب بمراجعة بعض الفتاوى وفق مقتضيات العصر.

وتسبّبت تصريحات وسيم يوسف حول صحيح البخاري بحالة من السخط والغضب في المملكة والإمارات والعديد من الدول الإسلامية.