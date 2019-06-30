أمر وحيد يُقرب نجم الفيحاء من الفتح

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي الفتح أنظاره على التعاقد مع اللاعب توفيق بو حيمد، جناح نادي الفيحاء، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية، أن الفتح ينتظر فقط حسم مصير توفيق بو حيمد مع ناديه الفيحاء من أجل إتمام التعاقد معه في الفترة الحالية.

وسبق لـ اللاعب توفيق بو حيمد اللعب في صفوف نادي الفتح خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، ثم انتقل بعدها لصفوف فريق الفيحاء.

وكان نادي الفتح احتل المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، قرر نادي الفتح أمس تعيين عبدالرحمن الحماد نائبًا لرئيس النادي، بجانب تعيين أحمد العيسى رئيسًا تنفيذيًّا للنادي.

ويُذكر أن سعد العفالق كان قد تم انتخابه رئيسًا لنادي الفتح لمدة أربع سنوات بالتزكية خلال الفترة الأخيرة.

وسبق لنادي الفتح أن أعلن تعاقده مع كل من محمد سيد الضو من المواليد بعقد احترافي لمدة عامين، بجانب التعاقد مع اللاعب محمد البريه حارس مرمى نادي القيصومة لمدة ثلاث سنوات.