أوروجواي تُسقط تشيلي برأسية كافاني

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب أوروجواي من الفوز على منتخب تشيلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

ملخص الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل المنتخب التشيلي والذي حاول عبر اللاعبين إدواردو فارغاس وأليكسيس سانشيز إحراز الهدف الأول في شباك فيرناندو موسيلرا حارس مرمى منتخب أوروجواي ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس موسيلرا.

سنحت فرصة خطيرة للاعب لويس سواريز من أجل إحراز الهدف الأول لـ أوروجواي لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك الخالية بعدما صحح حارس تشيلي خطأه وعاد لحماية مرماه.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب أوروجواي محاولاته الهجومية حتى تمكن وبعد معاناة من إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب إدينسون كافاني في الدقيقة الثالثة والثمانين بضربة رأسية متقنة.

ولم ينجح منتخب تشيلي في إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز أوروجواي بهدف دون رد.

تأهل منتخب أوروجواي لدور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، أما منتخب تشيلي فتأهل ثانيًا برصيد ست نقاط.

وكانت أوروجواي فازت على الإكوادور في الجولة الأولى وتعادلت مع منتخب اليابان في الجولة الثانية وفازت على تشيلي في الجولة الثالثة.