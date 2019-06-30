التعادل السلبي يُخيم على مباراة غينيا بيساو وبنين

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب بنين في فخ التعادل السلبي أمام منتخب غينيا بيساو بالأمس في مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ دون وجود لأي محاولات خطيرة تُذكر من قِبل المنتخبين.

وحاول المنتخب البنيني على فترات من الشوط الأول تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب غينيا بيساو ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غينيا بيساو وبنين بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة كثيرًا حتى انتهى اللقاء بدون أهداف.

يُذكر أن منتخب غينيا بيساو سيواجه منتخب غانا في الجولة الثالثة في دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيواجه منتخب بنين نظيره منتخب الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل أيضًا.

وأصبح رصيد منتخب بنين بعد التعادل نقطتين، بينما أصبح رصيد منتخب غينيا بيساو نقطة واحدة.

وكانت مباريات يوم السبت في كأس الأمم الإفريقية انتهت جميعها بالتعادل السلبي، حيث تعادل منتخب موريتانيا مع أنجولا، وتعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني، وتعادل أيضًا منتخب بنين مع غينيا بيساو بدون أهداف.