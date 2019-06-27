الشاهد ينفي وفاة السبسي: تداول الأخبار الكاذبة تُحدث بلبلة ويجب وقفها

الشاهد ينفي وفاة السبسي: تداول الأخبار الكاذبة تُحدث بلبلة ويجب وقفها

2019/06/27
الساعة 5:35 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت الرئاسة التونسية أن حالة الرئيس  الرئيس الباجي قايد السبسي مستقرة ويخضع لفحوصات في المستشفى العسكري إثر وعكة صحية حادة ألمت به صباح اليوم.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية إن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي مستقرة.
من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن تداول الأخبار الكاذبة بشأن وفاة الرئيس تحدث بلبلة ويجب وقفها.
وتابع الشاهد: قمت بزيارة الرئيس ويجب وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته.

وكان الرئيس التونسي نُقل إلى المستشفى العسكري في وقت سابق من صباح اليوم الخميس حسب ما أفادت الرئاسة التونسية.



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