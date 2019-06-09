الشيخ المطلق: إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك فتعمى بصيرتك

الشيخ المطلق: إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك فتعمى بصيرتك

2019/06/09
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من أن يجعل المسلم الدنيا أكبر همة وغاية رجائه.

وقال الشيخ المطلق: إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك وغاية رجائك، فتعمى بصيرتك وتنسى الآخرة، وتكون ممن قال الله تعالى فيهم: {إنَّ الذينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنَا وَرَضُوا بالحياةِ الدُّنيا واطْمَأنُّوا بها والذينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافِلُونَ * أُولئِكَ مأوَاهُمُ النَّارُ بما كانوا يَكسبُونَ}.

وأضاف المطلق: ذكر الغزالي أنّ من الأسباب الباطنة التي تعين المرء على قيام الليل: سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن البدع ومن فضول الدنيا، وخوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، وأن يعرف فضل قيام الليل، وأشرف البواعث: الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه مناجٍ ربه.



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