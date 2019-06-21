اليابان تُفرط في الفوز بتعادل مثير ضد الأوروغواي

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب الياباني مع نظيره منتخب الأوروغواي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في البرازيل.

بدأ الشوط الأول من المباراة بوجود ضغط هجومي كبير من قبل منتخب الأوروغواي والذي سعى لإحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الياباني.

وفاجأ المنتخب الياباني، الجميع ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب كوجي ميوشي في الدقيقة الخامسة والعشرين، بعد مراوغة ناجحة لمدافعي منتخب الأوروغواي.

وتمكن بعدها منتخب الأوروغواي من إحراز الهدف الأول له من ركلة جزاء عبر لويس سواريز في الدقيقة الثانية والثلاثين، احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الـVAR.

نتيجة الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين منتخبي اليابان والأوروغواي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، بدأ المنتخب الياباني بصورة مغايرة تمامًا لـ الشوط الأول وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب كيوجي ميوشي في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

ظل منتخب الأوروغواي يُقاتل بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني له وهدف التعادل، حتى تمكن خوسيه ماريا خيمينيز من إحراز الهدف الثاني لـ الأوروغواي بضربة رأسية متقنة في الدقيقة السابعة والستين.

نتيجة المباراة

انتهت مباراة الأوروغواي واليابان بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليُصبح رصيد اليابان بعد التعادل نقطة واحدة.

أما رصيد منتخب الأوروغواي فأصبح أربع نقاط في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة.

وسيواجه منتخب الأوروغواي نظيره التشيلي في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيتقابل المنتخب الياباني مع منتخب الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل أيضًا.