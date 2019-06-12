بعد وفاة الثقفي.. تكليف الزهراني وخوجة بمهام تعليم مكة المكرمة وجدة

المواطن - مكة المكرمة

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى عمله الحالي، وذلك بعد وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، صدر قرار من وزارة التعليم باعتماد صديق بن يوسف خوجة، المساعد للشؤون المدرسية في تعليم جدة، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة مؤقتًا بالإضافة إلى عمله.

وكان وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قد أدى واجب العزاء لذوي الفقيد عبدالله الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة أمس الثلاثاء، حيث كان يرافقه مساعد وزير التعليم.

وعبَّر وزير التعليم عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيرًا إلى مآثره وأعماله، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.

كما قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر الفيصل خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.