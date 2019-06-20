بومبيو ينتصر للمملكة على مؤيدي إيران في الخارجية الأمريكية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استطاعت المملكة تحقيق انتصار سياسي جديد على حساب المغرضين المدعومين من إيران في الولايات المتحدة، والذين حاولوا إحراج الرياض بوضعها ضمن قائمة سوداء سوف تصدرها الخارجية الأمريكية قريبًا بشأن استخدام الأطفال كمقاتلين.

وكغيرها من المحاولات اليائسة، حاول بعض أعضاء فريق الخبراء المعني بهذا الأمر، والذين لهم أجندات سياسية تنفيذها من خلال إدراج المملكة بهذه القائمة السوداء.

بومبيو يرفض

وحسب ما أكدته شبكة CNN الأمريكية، فإن مايك بومبيو وزير الخارجية رفض بشكل قاطع محاولات البعض ضم المملكة لهذه القائمة، والتي في الأساس تضع عناصر الحوثيين المدعومين من إيران على رأسها.

ورفض وزير الخارجية مايك بومبيو إدراج المملكة في قائمة وزارة الخارجية للدول التي تجند الأطفال، وهي الظاهرة التي عرفت في الأصل عن إيران وعناصرها في منطقة الشرق الأوسط.

جرائم الحوثيين مع الأطفال

وحسب آخر تقرير للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 1500 طفل يقاتلون في صفوف الحوثيين، فيما تقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان: إن العدد أكبر بكثير.

وتقول إحصاءات ميدانية: إن نحو 30 بالمائة من إجمالي ميليشيات الحوثي من الأطفال، علمًا أن الأمم المتحدة تصنف تجنيد من هم دون 15 عامًا “جريمة حرب”.

وتزايدت جرائم استغلال الأطفال من قبل الحوثيين، حيث أوضح تقرير منشور منذ مارس 2017 الماضي أعده فريق الخبراء الأممي حول حجم الانتهاكات الواسعة للانقلابيين.