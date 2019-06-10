حقيقة انتقال دجانيني إلى كروز آزول المكسيكي

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي كروز آزول المكسيكي، ريكاردو بيلايز، حقيقة التعاقد مع نجم النادي الأهلي دجانيني تافاريس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ريكاردو بيلايز خلال تصريحاته لوسائل الإعلام المكسيكي: إن دجانيني لن يعود إلى الدوري المكسيكي في الفترة المقبلة، لينفي تصريحات وكيل أعمال لاعب الأهلي، بيدرو كورديرو بشأن اقترابه من نادي كروز آزول.

وكانت صحيفة “vamoscruzazul” المكسيكية، قد أكدت أن دجانيني تافاريس سيصل إلى المكسيك خلال الساعات القليلة القادمة للاجتماع مع مجلس إدارة نادي كروز آزول، وحسم انتقاله رسميًّا.

وأكدت الصحيفة أن دجانيني مرشح بقوة لمغادرة صفوف النادي الأهلي والعودة إلى الدوري المكسيكي مرة أخرى، مشددة على أن نادي كروز آزول ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع نجم الرأس الأخضر.

يُذكر أن دجانيني تافاريس لعب من قبل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس المكسيكي، وحصل معه على لقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى تحقيق لقب الكأس.