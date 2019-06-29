ركلات الترجيح تُقصي كولومبيا ضد تشيلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة كولومبيا ضد تشيلي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، بتأهل المنتخب التشيلي إلى نصف نهائي البطولة وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب المنتخب الكولومبي.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة كولومبيا ضد تشيلي بأداء هادئ من قبل المنتخبين حيث حاول كل منهما بعد مرور نصف ساعة من المباراة، تسجيل الأهداف ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واستمرت نتيجة مباراة كولومبيا ضد تشيلي في الشوط الأول تُشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة كولومبيا ضد تشيلي، استمر التعادل السلبي بين المنتخبين، حتى انتهى اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وكان الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ألغى هدفين في مباراة كولومبيا ضد تشيلي للمنتخبين بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR.

ركلات الترجيح تبتسم لـ تشيلي

ولجأ المنتخبان في مباراة كولومبيا ضد تشيلي إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب التشيلي حيث سجل لـ منتخب تشيلي كل من ” أرتورو فيدال، إدواردو فارغاس، إيريك بولجار، تشارلز آرانجويز، أليكسيس سانشيز”، بينما سجل للمنتخب الكولومبي كل من” جيمس رودريغيز، كاردونا، خوان كوادرادو، ياري مينا” بينما أهدر للمنتخب الكولومبي اللاعب ويليام تيسيلو.

وكانت مباراة كولومبيا ضد تشيلي، أُقيمت على ملعب آرينا كورينثيانز، حيث انطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والثلث صباحًا بتوقيت المملكة.

وبعد نهاية مباراة كولومبيا ضد تشيلي، سيواجه منتخب تشيلي الفائز من مباراة الأوروجواي وبيرو في دور نصف النهائي في بطولة كوبا أمريكا.

ويذكر أن المنتخب التشيلي يسعى للمضي قدمًا في بطولة كوبا أمريكا 2019 والوصول إلى المباراة النهائية للفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، حيث تخطى عقبة مباراة كولومبيا ضد تشيلي ويتبقى له تخطي الفائز من أوروجواي وبيرو للوصول إلى المباراة النهائية.