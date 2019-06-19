سيادة المملكه خط أحمر.. ستبقى السعودية العظمى عصية عليكم

المواطن - الرياض

تفاعل المواطنون مع تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ردًّا على تقرير مقررة مفوضية حقوق الإنسان، وتأكيده بأنه لا مساومة على سيادة المملكة في قضية خاشقجي.

وعلق المواطنون عبر وسم “سيادة المملكة خط أحمر”، تأكيدًا على أن التحقيق في القضية هو شأن داخلي، ولن تقبل المملكة المساس بسيادتها في هذا الأمر، في ظل نزاهة وشفافية القضاء السعودي.

وعلق الشاعر خالد المريخي بأبيات قال فيها:

اللي يميّز رفيع الشان عن غيره *** صدره شمالي وفزعاته جنوبيّه

تباشرت مملكتنا في تباشيره *** والعز دايم لبو سلمان ماريّه

عنده على شعب كل المملكة غيره *** يا ويل من يقرب احدود السعوديه

الله يعزه لعز الدين ويجيره *** وإن خان أبو نيتين يفوز أبو نيه

وتفاعلت كوثر عسيري بقولها: “رسالة إلى أعداء الوطن، والله إنكم تبغون توصلون لمرادكم، وستبقى السعودية العظمى عصية عليكم”.

وقال العراقي عماد الدين الجبوري عبر الوسم: “عزيزي السعودي، تتعرض المملكة لحرب إعلامية وميدانيه من عبيد إيران وتركيا وقطر بقيادة المرتزقة، بعد السياسات الناجحة والمشاريع الكبيرة والجهود المثمرة زادت من حقدهم فأخذوا يتخبطون، فكن سند لبلادك وساهم بالتصدي للحملات المغرضة، السعودية العظمى عظمى رغم أنوفهم”.

وقال ابن هباس: “أكد سمو سيدي ولي العهد قبل أيام أن المملكة لا تقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتها وشؤونها الداخلية”. ويعيد عادل الجبير اليوم التأكيد أن سيادة المملكة خط أحمر، وأي تشكيك وإساءة لمؤسساتنا القضائية أمر مرفوض بشكل قاطع.