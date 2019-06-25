صناع التكنولوجيا بانتظار محمد بن سلمان في البيت الأزرق

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

تشهد العديد من الشركات الكورية استعدادات كبيرة على مستوى النقاشات، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمرّ لمدة يومين، يلتقي خلالها بالعديد من المسؤولين في الشركات الصناعية الكبرى.

مأدبة غداء

وكشفت تقارير كورية أن ولي العهد سوف يلتقي كبار رجال الأعمال الكوريين خلال مأدبة غداء في تشيونغ وا داي، وهو المقر الرئاسي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، والذي يُعرف باسم “البيت الأزرق”.

واستعرضت التقارير العديد من أسماء رواد الأعمال وقائدي الشركات الكورية العملاقة الذين سيلتقون بالأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة المرتقبة، حيث ستشمل مأدبة الغداء قادة الأعمال الكوريين مثل لي جاي يونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة SK، تشاي تاي وون، وتشونغ إوي سون، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، بالإضافة إلى مسؤولين من LG وغيرها من الكيانات الصناعية المعروفة.

استعدادات خاصة لـ سامسونج

وأكدت تقارير إعلامية كورية، أنه من المتوقع أن يحضر يونج، بصفته الزعيم الفعلي لأكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، مأدبة غداء يقيمها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لولي العهد الأمير في تشيونغ وا داي “البيت الأزرق”، وهو مقر الرئاسة في العاصمة سيول يوم الأربعاء.

وأكّد مراقبو الصناعة أن لي زار الشركات التابعة غير الإلكترونية لمجموعة سامسونج للتحقق من مشكلاتهم المعلقة وإظهار إرادته لإدارة تلك الأزمات، وذلك قبل اللقاء بولي العهد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعقد نائب مدير سامسونج العديد من الاجتماعات التحضيرية مع رئيسي الفرع الهندسي للشركة وسامسونج C&T، وذلك أثناء زيارته لمقر الشركات التابعة في جنوب شرق سيول.

وقال لي خلال الاجتماع إن سامسونج بحاجة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتفوق فيها والتي تتوافق أيضًا مع خطط الأعمال المستقبلية لدول الشرق الأوسط، ويجب أن تسعى على الفور إلى اتخاذ تدابير تعاونية، وأضاف: “لتحقيق هذه الفرص، نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق”.

وناقش لي استراتيجيات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لشركة سامسونج الهندسية، وذلك خلال الاجتماعات التي استمرت ساعات طويلة، وذلك استعدادًا لزيارة ولي العهد.